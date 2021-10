Masz Windowsa 10? Dostaniesz aplikację PC Health Check

Windows 10 dostanie aktualizację KB5005463, w ramach której do komputerów trafi PC Health Check. To aplikacja z burzliwą historią, której głównym celem jest sprawdzenie, czy komputer nadaje się do instalacji Windowsa 11. Chociaż program generalnie spełnia swoje zadanie po licznych aktualizacjach, wciąż nie brakuje w nim wpadek. Ostatnio okazało się na przykład, że źle klasyfikuje komputery z leciwym procesorem Pentium 4.