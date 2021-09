Material You w aplikacjach Androida 12. Czy podzieli los ciemnego motywu?

Android 12 został po raz pierwszy pokazany w maju bieżącego roku i zaskoczył wszystkich. W przeciwieństwie do kilku poprzednich "dużych aktualizacji" Androida, tym razem system zaoferował sporo nowego, co widać już na pierwszy rzut oka. Jedną ze zmian jest Material You, czyli pomysł między innymi na automatyczne dostosowywanie akcentów kolorystycznych w systemie i aplikacjach do wybranej tapety.