Menadżer haseł to program, który każdy potrzebuje. Zapamiętywanie haseł to nie wszystko

Większości osób menadżer haseł kojarzy się głównie z pomocą w ich zapamiętywaniu. Tymczasem nie tylko o to w tym wszystkim chodzi. Korzystając z takiego programu zyskujemy podwójnie.

Nie tylko nie będziemy musieli pamiętać wszystkich naszych haseł, ale przede wszystkim będziemy mogli swobodnie używać haseł bardzo długich i generowanych automatycznie, z wieloma literami, cyframi i znakami specjalnymi. Nasze hasła będą dzięki temu silniejsze i bezpieczniejsze, a dobre hasło to podstawa. Oczywiście takie hasła będą dla nas praktycznie nie do zapamiętania, ale o to zadba już nasz menedżer haseł.

Podstawowe działanie menadżera

Bez menadżera zapamiętanie dziesiątek haseł do setek różnych serwisów czy aplikacji może stanowić poważne wyzwanie. Z tego powodu wielu użytkowników popełnia spory błąd i używa jednego, tego samego hasła w różnych miejscach, co z perspektywy bezpieczeństwa jest bardzo niebezpieczne. Nawet w sytuacji, gdy skonstruowane przez nas hasło jest bezpieczne, zawsze może dojść do jego wycieku lub złamania. W takiej sytuacji użytkownikowi grozi niebezpieczeństwo utraty dostępu do wszystkich swoich kont. Gdy zaś używa odmiennych haseł, tego rodzaju zagrożenie znacząco się zmniejsza.

Hasło o odpowiednim poziomie skomplikowania jest jednak podstawą. Co najmniej osiem znaków, różne wielkości liter, cyfry oraz znaki specjalne powinny jednocześnie znaleźć się w idealnym haśle. Często jednak nie mamy czasu na wymyślenie odpowiednio silnego hasła, boimy się, czy damy radę je zapamiętać lub nie jesteśmy pewni, czy proponowane przez nas hasło jest wystarczającym zabezpieczeniem, przykładowo, do konta w banku. Tutaj z pomocą przychodzi menadżer haseł.

Jak działa menedżer haseł?

Menedżer haseł działa niczym zaszyfrowany cyfrowy skarbiec, w którym przechowywane są bezpiecznie dane logowania. Najlepsze menadżery haseł pozwalają na współdzielenie haseł pomiędzy urządzeniami, dzięki czemu mogą być używane do uzyskiwania dostępu do aplikacji i kont na urządzeniach mobilnych, w witrynach, aplikacjach i innych usługach.

Program pozwala jednak nie tylko na zapisywanie w bezpiecznym miejscu loginu i hasła. To także znaczące ułatwienie w przypadku wypełniania wszelakich formularzy. Z jego pomocą użytkownik nie musi mozolnie wypełniać innych informacji wymaganych przez serwisy, takich jak adresy wysyłkowe i informacje o karcie kredytowej. Te mogą być przechowywane w tym samym "skarbcu", co hasła.

We wszystkich przypadkach wystarczy, że użytkownik pamięta tylko jedno hasło, nazywane hasłem głównym. Niektóre menadżery haseł wymagają także kodu PIN dla dodatkowego zabezpieczenia danych. Aplikacje na telefon nierzadko wykorzystują też biometryczne środki bezpieczeństwa jak FaceID czy odcisk palca.

Stosownie do potrzeb

Niektórzy użytkownicy mogą zadawać sobie pytanie, czy menadżery haseł wbudowane obecnie we wszystkie popularne przeglądarki, nie są wystarczające. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Nie da się ukryć, że korzystanie z nich jest bardzo wygodne, jednak należy mieć na uwadze, że nie będą one w stanie pomóc nam w zapamiętaniu haseł w innych miejscach niż strony internetowe. Podobnie funkcja Pęk kluczy w chmurze Apple nie pomoże nam, gdy na komputerze z systemem Windows użyjemy przeglądarki Chrome.

Jeżeli więc chcemy mieć wszystkie dane zgromadzone w jednym miejscu i nie martwić się o zapamiętywanie haseł i loginów do poszczególnych aplikacji czy usług, lepszym rozwiązaniem będzie osobny, dedykowany menadżer haseł. Szczególnie kiedy korzystamy z wielu urządzeń jednocześnie, co obecnie jest typowe praktycznie dla każdego użytkownika. Osobne zapamiętywanie haseł na smartfonie i laptopie byłoby bardzo niewygodne i niepraktyczne. Mając to na uwadze, warto więc szukać menadżera pozwalającego na wymianę danych pomiędzy platformami.

Wybór stosownego narzędzia to jednak sprawa bardzo indywidualna. W tym celu naszykowaliśmy przegląd kilku menadżerów haseł, które uważane są za najlepsze na rynku. Pod uwagę braliśmy zarówno takie kwestie jak zdolność generowania silnych haseł, jak i kwestie multiplatformowości. Ostateczny wybór programu należy jednak do użytkownika.

Jaki jest najlepszy menedżer haseł?