Newline TruTouch X6 - dotykowy ekran do zastosowań biznesowych

Dzięki uprzejmości firmy Newline i dobreprogramy .pl dostałem do testów urządzenie multimedialne Newline Trutouch X6 o rozmiarze 65 cali wraz ze statywem/podstawą.

Pełna specyfikacja urządzenia dostępna jest pod poniższym linkiem.

Specyfikacja

Ekran

Sam ekran posiada wbudowany w siebie system Android w wersji 5, co pozwala na zarówno podłączenie do do sieci, jak i użycie ekranu jako podstawę do podłączenia innych urządzeń (o tym będzie poniżej).

Ekran dysponuje 20 punktami dotyku, co ułatwia płynne pisanie przy użyciu bądź dołączonych e-penów, jak i umożliwia pisanie odręczne, przy okazji rozpoznając grubość dotyku, przez co dotknięcie całą ręką do ekranu jest automatycznie wykrywane jako e-gąbka do ścierania.

Z poziomu ekranu dostępna jest funkcja e-whiteboard, która umożliwia używanie ekranu jako tablicy suchościeralnej, przy czym całość wpisu można od razu zapisać na pamięci zewnętrznej lub rozesłać do uczestników spotkania.

Podłączenia

Do ekranu jednocześnie można podłączyć 4 urządzenia wyświetlające - 3 poprzez HDMI i jeden poprzez DisplayPort. Do każdego z tych urządzeń możliwe jest dołączenie opcji przeniesienia dotyku poprzez podłączenie kablem USB. Dzieki podłączeniu kabla USB możliwe staje się wprowadzanie zmian z poziomu zapisu na ekranie bezpośrednio na stacjach roboczych użytkowników.

2 złącza HDMI i 1 DisplayPort znajdują się z tyłu po lewej stronie ekranu.

Dodatkowo w panelu przednim znajduje się jedno złącze HDMI oraz dwa porty USB do podłączenia zewnętrznych pamięci.



Funkcje wideokonferencyjne

Ekran Newline w połączeniu ze Skype, Teams, WebEx, staje się bardzo ciekawym urządzeniem do widokonferecji do sal, najlepiej do 8-12 miejsc, ale testowałem to również na open space i nie było większych problemów z kamerami i mikrofonami.

Ekran posiada dwie kamery - jedną umieszczoną poniżej ekranu - ta najlepiej sprawdza się, gdy w trakcie konferencji jest kilka osób siedzących przy stole. takie umiejscowienie kamery powoduje, że wszyscy uczestnicy rozmowy są na tym samym poziomie, mogą siedzieć naturalnie.

Druga kamera została umieszczona powyżej ekranu - ja nazwałem ją "god mode". ta najlepiej sprawdza się, gdy po stronie osób zgromadzonych jest większa ilość osób, górna kamera zdecydowanie lepiej je obejmuje.

Ekran posiada też 4 mikrofony w górnej części nad ekranem, co powoduje, że dźwięk z sali jest zbierany bardzo dobrze i bez zakłóceń.

Wyborem kamer można sterować z poziomu ekranu. Aby dostać się do menu należy je wysunąć od dołu przesuwając 2 palcami od dołu do góry ekranu.

OPS

W skład ekranu wchodzi również komputer OPS zainstalowany w bay z tyłu obudowy. Do testów trafił do mnie sprzęt z procesorem i5-6200U oraz 8 Gb RAM wraz z zainstalowanym systemem Windows 10.

Aplikacja Newline Workspace

Wraz z OPS dostarczana jest autorska aplikacja Newline Workspace, która umożliwia pracę na tablicy, a przy połączeniu online z innym/innymi ekranami Newline na wspólną pracę na jednej tablicy nawet kilku osób w różnych lokalizacjach. Dostępne są następujące funkcje:

ołówek

pióro

zakreślacz

zaznaczenie blokowe

możliwość załączenia zdjęć, zrzutów ekranu

Osobną kwestią jest praca z Newline z pakietem MS Office 365, ale temu chciałbym poświęcić osobny wpis.

Podsumowanie

Ekran Newline przygotowany jest pod klientelę biznesową. Ułatwia pracę w sytuacjach rozproszonych kilkuosobowych zespołów korporacyjnych umożliwiając pracę grupową pomiędzy ekranami Newline. Możliwość podłączenia przewodowo 4 urządzeń a także poprzez OPS i użytkowników łączących się bezprzewodowo pozwala bezproblemowo przełączać się pomiędzy użytkownikami udostępniającymi swoje treści. Ekran polecam właśnie do takich zastosowań, szczególnie w przypadku posiadania w organizacji MS Office 365.