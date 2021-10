Microsoft do testerów Windows 11: "Bez was nie moglibyśmy tego zrobić"

Microsoft postanowił podziękować insiderom, którzy przyczynili się do ulepszania Windowsa 11 jeszcze przed premierą, za pośrednictwem krótkiego filmu. Jak podaje producent, bez testerów stworzenie systemu nie byłoby możliwe i trudno się z tym nie zgodzić - szkoda jednak, że mimo to Windows 11 nie jest "ukończony" na tyle, by Microsoft z odwagą udostępnił go każdemu chętnemu w Windows Update.

Windows 11 trafia do komputerów od 5 października, ale w praktyce dostępność aktualizacji dla obecnych użytkowników Windows 10 jest bardzo ograniczona. Po pierwsze, co oczywiste, konieczne jest posiadanie komputera spełniającego minimalne wymagania (niezbędny jest moduł TPM 2.0, co nie jest wcale tak powszechne), a także szczęście, bo Microsoft nie udostępnia aktualizacji każdemu od ręki.

Jak deklarowano wcześniej, w praktyce Windows 11 powinien trafić do wszystkich zainteresowanych dopiero do połowy 2022 roku. Zagadką pozostaje jednak, czy do tego czasu Microsoft i tak nie udostępni kolejnej "dużej wersji" Jedenastki, przez co ponownie większość komputerów nie będzie działać z najnowszym systemem na rynku.

