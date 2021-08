Microsoft Edge będzie "super-duper" bezpieczny. Nowy tryb można już testować

Bleeping Computer tłumaczy, że w praktyce chodzi o wyłączenie kompilowania Just-In-Time z całego procesu działania silnika V8 w przeglądarce, co powinno wykluczyć jedną z warstw wykorzystywaną przez atakujących do przejmowania komputerów za pośrednictwem Edge'a. Obecnie jest to opcja eksperymentalna, którą można aktywować, włączając flagę edge://flags/#edge-enable-super-duper-secure-mode.