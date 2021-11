Microsoft Edge oficjalnie na Linuksie. Przeglądarkę można już pobrać

Zdaniem Microsoftu, wybór Microsoft Edge jest strategiczną decyzją dla tych i wielu innych klientów, którym zależy na nowoczesnych rozwiązaniach. Wypuszczenie przeglądarki na Linuksa ma być ruchem w kierunku specjalistów z branży IT.

Microsoft ogłosił, że to wydanie jest kamieniem milowym, który oficjalnie uzupełnia pełny zestaw głównych platform obsługiwanych przez Microsoft Edge. Aby móc korzystać z Microsoft Edge w systemie Linux, użytkownicy mogą pobrać go z oficjalnej strony internetowej lub pobrać za pomocą wiersza poleceń z menedżera pakietów systemu Linux.

Stabilna wersja Edge’a nie oznacza jednak, że firma spocznie na laurach. Użytkownicy Linuksa mogą dalej dołączać do programu Windows Insider i mieć realny wpływ na wygląd przeglądarki na ich ulubionym systemie. Firma zachęca do dołączenia do kanałów dedykowanych testerom.