Drugi w kolejności jest błąd w usługach Zdalnego Pulpitu, ale ponownie jest to błąd "odwrotny". Z powodu bardzo zabawnej podatności CVE-2021-38666, to serwer RDP może wykonać złośliwą operację u łączącego się do niego klienta (!). Choć scenariusz wydaje się być absurdalny, oczywiście wymaga naprawy.