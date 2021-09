Microsoft przygotowuje się na premierę Windowsa 11, który trafi do pierwszych sprzętów już 5 października tego roku , a więc za niespełna dwa tygodnie. Z tej okazji zaprezentowano właśnie nowe komputery, ale nie tylko - linia Surface wzbogaciła się o szereg urządzeń. Na tapecie jest głównie zupełnie nowy Surface Laptop Studio - nietypowy notebook, który może stać się także tabletem.

"Zaprojektowany z myślą o idealnej współpracy z systemem Windows 11, nowy Laptop Studio jest najmocniejszym urządzeniem z linii Surface, jakie do tej pory stworzyliśmy" - brzmi zapowiedź urządzenia, które wyposażono w ekran o przekątnej 14,4 cala z odświeżaniem 120 Hz. Za wydajność będzie odpowiadać 11. generacji procesor Intel H35 (Core i5 lub i7), 16 lub 32 GB pamięci operacyjnej oraz w topowej wersji układ graficzny GeForce RTX 3050 Ti laptop z 4 GB pamięci.

Nowy jest też Surface Pro 8. Jak deklaruje Microsoft, jest dwukrotnie szybszy od poprzednika, a mimo to ma działać do 16 godzin na jednym ładowaniu. Microsoft zaprezentował także Surface'a Pro X z łącznością LTE, nowe pióro Slim Pen 2, przenośny tablet Surface Go 3 oraz dwuekranowe urządzenie Surface Duo 2, w przypadku którego potwierdziły się wcześniejsze przecieki o ogromnej "wyspie" na obiektywy aparatów.