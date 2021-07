Microsoft Surface Duo 2 na nieoficjalnych zdjęciach. Ma 3 aparaty i wielką "wyspę"

Surface Duo to pierwsze dwuekranowe urządzenie Microsoft z Androidem, które zostało zaprezentowane pod koniec 2019 roku. Chociaż sprzęt jest składany i można z niego dzwonić, Microsoft nigdy nie nazywał go szczególnie chętnie "składanym smartfonem" - co w tamtym okresie było szczególnie modne. Narracja kazała raczej sądzić, że mamy do czynienia z miniaturowym tabletem, który miał się zresztą doczekać swojego "starszego brata" - Surface'a Neo, ale to nie udało się do dzisiaj.