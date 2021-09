Microsoft Surface Pro 8 i nowe porty. Będzie mniej bezpiecznie?

Szyna Thunderbolt zawdzięcza swoją wysoką wydajność i wszechstronność możliwości bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA). Taki rodzaj dostępu oznacza omijanie warstw abstrakcji, co oznacza nieograniczony dostęp do struktur pamięci objętych ochroną. "Złośliwe urządzenie" może wykorzystać to zjawisko i ukraść dane, a system nawet tego nie zauważy.