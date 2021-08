Microsoft Teams doczeka się aktualizacji. Twórcy dodadzą nowe funkcje

Jak donosi Windows Latest , nowa funkcja pozwalająca na dodanie muzyki do spotkania będzie nazywana trybem muzycznym. Zdaniem Microsoftu może to być ciekawa opcja urozmaicająca wirtualne rozmowy bądź seminaria.

Aplikacja będzie samoczynnie optymalizować ustawienia dotyczące przetwarzania dźwięku na urządzeniu użytkownika Microsoft Teams. Program ustali najpierw jaką przepustowością dysponuje, a następnie dostosuje do niej szybkość transmisji audio. Windows Latest donosi, że użytkownicy będą mogli także ręcznie dostosowywać opcje celem poprawienia jakości dźwięku. Już teraz jednak Microsoft zaleca korzystanie z połączenia przewodowego w przypadku chęci używania tego trybu.

Podana aktualizacja to nie wszystko co planuje Microsoft w zakresie dźwięku czy muzyki. Użytkownicy komputerów i laptopów z systemem macOS otrzymają możliwość dzielenia się dźwiękiem z innymi użytkownikami aplikacji Microsoft Teams. Co więcej, rozpoczęto wdrażanie natywnej obsługi powiadomień dla systemu macOS.