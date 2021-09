Microsoft Teams nie tylko w Android Auto. Trafi też do Apple CarPlay

Jak donosi 9to5Mac bazując na informacji The Verge, Microsoft Teams jeszcze w tym miesiącu zacznie działać w Apple CarPlay - systemie dla kierowców, który przenosi dostęp do aplikacji z ekranu iPhone'a na wyświetlacz systemu infotainment w aucie. Dzięki temu użytkownicy będą mogli głosowo dołączać do trwających spotkań w Teams bezpośrednio z samochodu - na przykład, gdy utkną w korku w drodze do biura.