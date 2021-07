Microsoft Teams zmieni się w walkie-talkie. Funkcja pojawi się dopiero po wakacjach

Tradycyjne walkie-talkie działały na zasadzie radiotelefonu i miały zasięg maksymalnie do kilku kilometrów. W przypadku Microsoft Teams , możliwe będzie komunikowanie się nawet z osobami na drugim końcu globu.

Póki co Microsoft pracuje nad opcją walkie-takie, jednak pewne jest, że stanie się dostępna dla użytkowników we wrześniu tego roku. Widać więc, że firma stara się dotrzeć do pracowników, którzy po wakacjach wrócą na swoje stanowiska. Ikona walkie-takie pojawi się na pasku nawigacyjnym w aplikacji.