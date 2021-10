Microsoft Teams zniknie ze starszych smartfonów. Sprawdź wersję Androida

Jak wynika z rozesłanej przez Microsoft komunikacji, firma wycofa obsługę mobilną aplikacji Teams w wersjach 5, 6 i 7 systemu Android. Zamiast tego zaleca się użytkownikom uaktualnienie do nowszych kompilacji systemu Android.

W mailu od Microsoftu znalazły się terminy wycofania wsparcia dla poszczególnych wersji Androida. Firma planuje również zachęcać użytkowników do aktualizacji do najnowszej wersji usługi Teams, jeśli korzystają z kompilacji starszych niż 1 rok.

Android 6 – wycofanie wsparcia rozpocznie się na początku lipca (1.7.2022) i zakończy się w połowie lipca. Od tego momentu skończy rozwój i wprowadzanie poprawek dla tej wersji systemu operacyjnego. Microsoft nadal będzie udostępniać ostatnią obsługiwaną wersję w Sklepie Play do września 2022 roku.

Android 7 – wycofanie wsparcia rozpocznie się na początku września (9.01.2022) i zakończy się w połowie września. Od tego momentu zostanie zakończony aktywny rozwój i rozwiązywanie błędów, ale Microsoft nadal będzie udostępniać ostatnią obsługiwaną wersję w sklepie Play do grudnia 2022 roku.

Zanim zmiany wejdą w życie, Microsoft przypomni jeszcze o nich użytkownikom za pośrednictwem przyszłej komunikacji centrum wiadomości. Firma będzie informować o konieczności przejścia do obsługiwanych wersji systemu operacyjnego przed wycofaniem.

Mając to jednak zawczasu na uwadze, twórcy Teamsów zalecają przygotowanie się do uaktualnienia urządzeń użytkowników do obsługiwanej wersji systemu operacyjnego w przypadku firm. Użytkownicy prywatni muszą samodzielnie sprawdzić możliwość aktualizacji i jej dokonać, w miarę możliwości.