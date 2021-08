Microsoft wymaga szczepień. Będą obowiązkowe dla pracowników, dostawców oraz gości

Zgodnie z informacjami CNBC , firma planuje kilka wyjątków od zasady bycia zaszczepionym, aby wejść do biura. W przypadku niektórych są to jednak rozwiązania czasowe, w których docelowo pracownik będzie musiał się zaszczepić po upływie konkretnego czasu.

Wspomniane wymagania w stosunku do pracowników oraz wszystkich osób związanych z firmą mają obowiązywać już od września. Co ciekawe, w przypadku osób odwiedzających biuro, Microsoft będzie wymagać okazania dowodu zaszczepienia aby te mogły wejść do biurowców.

Jeżeli jednak dana osoba nie może przyjąć szczepionki ze względów zdrowotnych, firma zapewni jej specjalne warunki pracy. Dla rodziców małych dzieci oraz pracowników opiekujących się ludźmi z obniżoną odpornością, Microsoft zaplanował możliwość pracy zdalnej co najmniej do stycznia przyszłego roku.

Nie tylko Microsoft wprowadza tego rodzaju obostrzenia. Także Facebook i Google należą do firm, które będą nalegały na szczepienie pracowników przed ich powrotem do biur. Co więcej, takie same obostrzenia będą dotyczyć pracowników agencji rządowych.