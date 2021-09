Mieszkanie dla bezdomnego? Decyduje o tym algorytm

Serwis Coda donosi, że według danych z 2019 roku w San Francisco problem bezdomności dotyczył około 8035 osób, co jest wskaźnikiem per capita porównywalnym ze znacznie większymi miastami, takimi jak np. Nowy Jork. Wiele osób bezskutecznie ubiega się o przyznanie im lokalu mieszkalnego, co wiąże się z koniecznością przejścia przez skomplikowany proces decyzyjny. Urzędnicy zdecydowali, że zostanie on zastąpiony specjalnym algorytmem. Technologia ocenia każdą osobę i uwzględnia punktację, na podstawie której podejmowana jest ostateczna decyzja.