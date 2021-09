Milk Crate Challenge. Kolejne niebezpieczne wyzwanie na TikToku

Nic dziwnego, że nowa internetowa moda spotkała się z reakcją ze strony ekspertów. To może być nawet gorsze niż upadek z drabiny – powiedział w komentarzu dla amerykańskiego dziennika The Washington Post Shawn Anthony, ortopeda ze szpitala Mount Sinai w Nowym Jorku.

Do sprawy odniósł się również Departament Zdrowia Baltimore. Na profilu instytucji na Twitterze pojawił się niedawno następujący wpis: W związku z rosnącą liczbą hospitalizacji związanych z COVID-19 w całym kraju, przed przystąpieniem do #milkcratechallenge sprawdź proszę, czy w lokalnym szpitalu jest dla ciebie dostępne łóżko.

Popularność Milk Crate Challenge sprawiła, że TikTok znalazł się w ogniu krytyki za możliwość udostępniania tego typu treści. Do sprawy odniósł się rzecznik platformy, który wydał następujące oświadczenie: TikTok zabrania treści promujących lub gloryfikujących niebezpieczne działania. Usuwamy takie filmy i przekierowujemy wyszukiwania do naszych wytycznych dla społeczności, aby zniechęcić do takich treści. Zachęcamy wszystkich do zachowania ostrożności w swoim zachowaniu, zarówno w Internecie, jak i poza nim.