mks_vir 2020

20.11.2019 18:42 • Recenzja do wersji 2018

Program MKS Internet Security wyposażony jest w antywirusa, zaporę sieciową, ochronę w chmurze, kontrolę rodzicielska i ochronę RoundKick. Na uwagę zasługuje spora ilość narzędzi dodatkowych jak moduły do ochrony i szyfrowania plików, bezpieczna przeglądarka (bazująca na Chrome), programy do audytu systemu, kontroli procesów, oczyszczania systemu, a na wet prosta gra :)



Program jest polecany na słabszy sprzęt, podczas działania w tle jego procesy nie pożerają zbyt dużo pamięci i mocy CPU. Podczas skanowania pobór mocy zauważalnie wzrasta, ale da się wytrzymać. Na plus można zaliczyć pomoc techniczną, która stara się pomóc w każdym problemie, w ostateczności łącząc się zdalnie.

Niestety program sprawia wrażenie bety, po przypadkowym resecie trzeba recznie uruchamiać usługę i moduły programu, co więcej programowi nie udało się u mnie przeprowadzić audytu systemu, aktualizacja się kończyła albo i nie. Jednakże największym problemem jest to, że przy skanowaniu kilku folderów (których nie można wybrąć kilku na raz, co też uznaję ża błąd) program w trakcie skanowania po prostu się zawiesił i nie pomogło nic poza twardym resetem. To był ostateczny powód mojego odinstalowania tego programu.



Krótko mówiąc program niezły, ale przypomina wersje BETA, a te problemy z narzędziami i zawiasami skanowań to rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Dlatego mogę postawić tylko 3 i życzę powodzenia ekipie Arcabit w dalszej pracy nad programem.