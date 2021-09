mObywatel ma swój fałszywy klon. Przez tę aplikację stracisz pieniądze

O niebezpieczeństwie ostrzegł CSIRT KNF na Twitterze. Zagrożeniem jest spreparowana strona wyniki-loterii[.]net, na której oszuści zachęcają do instalacji aplikacji mObywatel. Oferują jej fałszywą wersję w formie pliku APK do samodzielnej instalacji w smartfonie z Androidem (autentyczną wersję mObywatela można pobrać za pośrednictwem naszego katalogu ).

Instalacja spreparowanej aplikacji prowadzi do otwarcia drogi dla przestępców do kradzieży danych logowania z aplikacji bankowych. Możliwe więc, że jest zainfekowana trojanem, który pozwala atakującym odczytywać znaki wpisywane na klawiaturze lub przesyłać widok ekranu ze smartfonu. To jedno z najczęstszych zagrożeń - wynika z opisywanego przez nas niedawno raportu o cyberbezpieczeństwie w Europie.