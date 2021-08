mObywatel: Przestępcy stworzyli fałszywą aplikację. Nie daj się nabrać

W jaki sposób działają cyberprzestępcy? Schemat jest podobny, jak w przypadku oszustw na DHL, PGE, czy popularnego ostatnio oszustwa na pocztę głosową. Oszuści rozsyłają wiadomości SMS. Ich rzekomym nadawcą jest M0BYWATEL. W treści wiadomości zamieszczają link przekierowujący do strony Play Store, ale jest to podrobiona witryna, która do złudzenia przypomina sklep Google. Strona zachęca do pobrania fałszywej aplikacji mObywatel. Nie należy tego robić pod żadnym pozorem.