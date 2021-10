Mocno proekologiczna konferencja Next@Acer. Pokazana została masa produktów

Acer jest mocno nastawiony na rozwój zapowiedzianej jeszcze w maju ekologicznej serii Vero, do której dołączyły laptop Aspire Vero więc konstrukcja do użytku domowego oraz seria biznesowa obejmują laptop TraveMate Vero, mini-PC Veriton Vero Mini, monitor Vero BR277 oraz akcesoria, z których najbardziej rzucającą się w oczy była myszka Macaron Vero.

Wszystkie urządzenia łączy zastosowanie opakowań w 100 proc. nadających się do recyklingu oraz fakt wykorzystania plastiku w przypadku produkcji obudów bądź innych elementów. Acer chwali się wykorzystaniem 30 proc. plastiku PCR w przypadku obudów laptopów, 25 proc. w przypadku mini-PC oraz aż 50 proc. plastiku z recyklingu wykorzystano do stworzenia obudowy monitora. Ponadto Acer twierdzi, że urządzenia z linii Vero są łatwo rozbieralne i naprawiane, co w dobie lutowania na stałe i klejenia wszystkiego jest pozytywną zmianą.