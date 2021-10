Modyfikacja FakeApp atakuje Androida. Wyłudza dane i pieniądze

W tym przypadku chodzi o podszywanie się pod aplikacje związane z ochroną zdrowia, które w rzeczywistości okazały się być jedynie "opakowaniem" dla informacji powszechnie dostępnych w internecie. Oszuści deklarowali w nich możliwość zakupu leków, do czego niezbędne było uzupełnienie swoich danych oraz dokonanie wpłaty . W praktyce było to jedynie wyłudzenie - zarówno danych, jak i pieniędzy.

Przykład dotyczy zagrożenia dla użytkowników Androida z Rosji, ale analogiczne fałszywe aplikacje znajdowane są w Sklepie Play na co dzień i dotyczą różnych rynków. Jak zawsze w takim przypadku warto pamiętać, że fałszywy program usunięty ze Sklepu Play przez Google'a nie oznacza końca problemów dla użytkownika. Jeśli wcześniej pobrano zainfekowaną aplikację, sama nie zostanie odinstalowana ze smartfonu - trzeba o to zadbać we własnym zakresie.