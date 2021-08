Molestowanie w Apple. Hashtag #AppleToo zawiera historie o nękaniu i dyskryminacji

Pracownicy firmy, poprzez hasło uzyskane od organizatorów przedsięwzięcia, mogą zalogować się do strony AppleToo . Tam zaś mają szansę na uzyskanie wszelkich informacji i pomocy, jeżeli padli ofiarą niewłaściwych zachowań w swoim miejscu pracy.

Nie da się ukryć, że inicjatywa pracowników Apple bardzo szybko zyskała spory rozgłos. Jak donosi The Verge , zaledwie w pierwszych godzinach funkcjonowania serwisu zdążyło już wpłynąć osiem historii dotyczących niewłaściwych zjawisk, jakie mają miejsce w firmie. Organizatorzy witryny rozesłali o niej wieści na 200-osobowym serwerze Discord dla pracowników i kontrahentów Apple, więc można się spodziewać, że kolejne historie będą jeszcze spływać przez najbliższe dni.

Timnit Gebru, która pracowała w Apple przed dołączeniem do Google, przekazała, że cieszy ją postawa pracowników, którzy zorganizowali się w ten sposób. Jak podała, sama doświadczyła wielu okropnych sytuacji, kiedy pracowała w Apple. Jej zdaniem jest to najwyższy czas, aby korporacja została pociągnięty do odpowiedzialności za swoją negatywną kulturę pracy.