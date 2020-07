Mikro przegląd (nie)praktycznych języków programowania

Kod częściej się czyta, niż pisze. Dlatego ważne jest, żeby pisać kod przejrzyście i czytelnie.

Jednak trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Czytanie ładnego kodu nie jest zajęciem szczególnie pasjonującym. Jeśli kod wszędzie jest ładny i nie ma na co specjalnie narzekać, to zajęcie takie staje się zwyczajnie nudne! A przecież być tak nie musi!

Programowanie to również zabawa i jeśli nie robisz tego dla pieniędzy, to śmiało możesz marnować swój czas na naukę czegoś „NAPRAWDĘ ciekawego”.

1. PIET

Jeśli chciałeś być malarzem, ale matka i ojciec kazali ci iść na informatykę, zawsze możesz im na złość nauczyć się języka PIET

https://www.dangermouse.net/esoteric/piet/samples.html

W tym języku programujemy za pomocą kolorów (dokładnie 20), a instrukcją jest przejście z jednego koloru na drugi.

Instrukcje „odczytywane” są za pomocą kursora, który porusza się od lewej do prawej, aż napotka koniec, lub kolor czarny, gdzie zmienia kierunek.

Dwa i więcej „pikseli” tego samego koloru to jedna instrukcja. „Obrazo-programy” można pisać w taki sposób, aby przyjemnie się je czytało. Zwrócić należy uwagę, że nie jest konieczne, aby kursor „doszedł” do wszystkich punktów, więc poza swoim programem możesz stworzyć całkiem ładny obrazek. Na przykład z kaczką… bo… bo czemu nie…

Hello world :

Dla kogo:

Jeśli zawsze chciałeś być artystą, ale nie dostałeś się na ASP, a musisz wykarmić choćby kota, to ten język jest dla Ciebie.

2. WhiteSpace

Kod napisany w tym programie cechuje się nieskazitelną wręcz formą. Wydruki mają sporą ilość „światła” i dają poczucie minimalizmu i uporządkowania.

W kodzie źródłowym znajduje się tylko kilka znaków: tabulator, Spacja i Enter.

Hello world:

( numery linii dodane dla lepszej czytelności)

https://github.com/rdebath/whitespace/blob/master/tests/rdebath/hellow...

Nie przekombinowane formy i prostota ułatwiają odbiór takiego kodu, co w szczególności docenią osoby programujące nie w jakimś tam IDE, ale w mniej rozbudowanym programie jak notepad.

Dla kogo:

Uwielbiasz podpisywać czeki atramentem sympatycznym.

Jako dziecko bawiłeś się znikopisem, a twoim ulubionym przedmiotem w piórniku był korektor, to język zdecydowanie dla Ciebie.

Na komputerze zawsze piszesz, używając trzech palcy.

3. Chicken

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że słów kluczowych w Javie, czy innym Pythonie jest za dużo?

Oto rozwiązanie twoich wszystkich problemów. W języku chicken jedynym słowem kluczowym jest słowo „chicken”.

Co ciekawe w tym języku nie powstał jeszcze żaden framework webowy, ale przecież skoro to czytasz, to zakładam, że dynamiczny rozwój tego języka dopiero przed nami!

Chicken ponadto cechuje się zdecydowanie najlepszą znaną mi krzywą uczenia, jeśli chodzi o słowa kluczowe. Co prawda później jest już trochę ciężej, bo w zależności od ilości powtórzeń słowa, zmienia się instrukcja, ale zakładam, że "próg wejścia" jest do przeskoczenia

Hello World:

Dla kogo:

Uwielbiasz kurczaki i myślisz o nich od rana do wieczora, niestety zły los sprawił, że zostałeś programistą. Na szczęście dorobiłeś się już swojego M1 i czas otworzyć własną działalność i zacząć robić to, co się kocha. Twoi koledzy twierdzą, że się powtarzasz, ale tobie to wcale nie przeszkadza.

https://esolangs.org/wiki/Chicken

4. Chef

Programy pisane w Chef-ie szczególnie dobrze będzie czytać się gospodyniom domowym, gdyż wyglądają one jak przepisy kuchenne.

Pisanie programów to sztuka, a takich, które robią dwie rzeczy naraz to już arcydzieło!

Zadaniem programisty-kucharza jest stworzenie takiego przepisu-programu, który nie tylko się skompiluje, uruchomi i wykona bez błędów, ale odczytany przez kucharza, stanie się pysznym daniem!

Hello world:





https://esolangs.org/wiki/Chef





Dla kogo:

Chcesz być jak Magda Gesler z Visual Studio. Na „daily” myślisz o Gordonie Ramseyu, a sprint review z chęcią zamieniłbyś na odcinek „Makłowicza”. Nadal możesz być programistą i tworzyć pyszny kodzik!

Jeśli „lubię placki” to twoja maksyma życiowa, a oprócz tego wszędzie doszukujesz się drugiego dna, to ten język jest dla ciebie.

5 Glass

Według twórcy tego języka „żaden inny język nie jest zaprojektowany w ten sposób, ponieważ byłoby to idiotyczne”. Cechuje się on… Przyznam, że nie wnikałem dokładnie.

Hello world:

{M[m(_o)O!"Hello World!"(_o)o.?]}

Dokładniejsze wytłumaczenie znajdziesz tu:

https://esolangs.org/wiki/Glass

W języku powstał nawet interpreter innego równie praktycznego języka "BrainFuck"

{B[(c__)k<1>=j<1>=u<0>=][(af)/kkB!(_e)$(_e)*kv.?\k*][(ae)/jjB !(_e)$(_e)*jw.?\j*][pu*][wk1=,][vj1=,][qu1=,]}{C[(c__)aA!iI!o O!sS!r""(_f)ic.?=(_d)ie.?<0>ae.?=/(_d)(_f)*sa.?(_f)ic.?=(_d)i e.?<0>ae.?=(_g)(_d)*=/(_g)(_d)(_f)*";"se.?<0>ae.?=(_g)<0>=\\= tr*sl.?=b<0>=h$gB!][(ai)gp.?<1>as.?(_a)1<-1>ae.?=/(_a),<255> (_a)<0>=\gq.?][(ah)(_a)b*t*a(lt).?=/(_a)h(ag).?b0*<1>a0.?= (_a)b*t*a(lt).?=\][(ag)(_b)r*b*si.?=(_a)(_b)*"+"se.?=/(_a)h (ad).?^\(_a)(_b)*"-"se.?=/(_a)h(ai).?^\(_a)(_b)*">"se.?=/(_a) hy.?^\(_a)(_b)*"<"se.?=/(_a)hz.?^\(_a)(_b)*"["se.?=/(_a)h(ab) .?^\(_a)(_b)*"]"se.?=/(_a)h(aa).?^\(_a)(_b)*"."se.?=/(_a)hx.? ^\(_a)(_b)*","se.?=/(_a)h(ac).?^\][(ad)gp.?<1>a0.?<256>a(mod) .?gq.?][(ac)ic.?(_h)ie.?=/(_h)<0>gq.?,^\s(sn).?gq.?][(ab)(_a) gp.?=/(_a)^\(_c)<1>=/(_c)b0*<1>a0.?=(_a)b*t*a(gt).?=/(_a)^\ (_b)r*b*si.?=(_a)(_b)*"["se.?=/(_a)(_c)0*<1>a0.?=(_a)<0>=\ (_a)(_b)*"]"se.?=/(_a)(_c)0*<1>as.?=(_a)<0>=\\][(aa)(_a)gp.? <0>ae.?=/(_a)^\(_c)<1>=/(_c)b0*<1>as.?=(_a)b*<0>a(le).?= /(_a)^\(_b)r*b*si.?=(_a)(_b)*"["se.?=/(_a)(_c)0*<1>as.?=(_a) <0>=\(_a)(_b)*"]"se.?=/(_a)(_c)0*<1>a0.?=(_a)<0>=\\][zg(af). ?g1=,][yg(ae).?g1=,][xgp.?s(ns).?o0.?]}{M[m(_i)C!(_i)(ah).?] }

Dla kogo:

Jeśli znudziło ci się czytanie ładnego kodu, a pokrycie testów masz we wszystkich projektach już na 110%. Próbowałeś skakać ze spadochronem, pływania na rekinach i wszystkich używek świata i nadal nie czujesz adrenaliny, to spróbuj tego języka… Nie wiem, czy pomoże, ale zajmie cię na jakiś czas.

MarioLANG

Mario to język, w którym program tworzymy za pomocą znaków Ascii, które imitują... Obiekty z gry mario. Można skakać, chodzić i a na końcu nasz program ma się wykonać prawidłowo.

Połączenie Game Level Designu i programowania i ciekawa zabawa na długie godziny.

Dla kogo:

Niby czekasz na premierę cyberpunka, ale na twoim PC odpalisz go, co najwyżej na Youtube. Przeszedłeś wszystkie gry z Serii Mario i nadal Ci mało. Oprócz tego kochasz programować i zawsze chciałeś storzyć swoją grę, ale nie wiesz jak się za to zabrać.

https://esolangs.org/wiki/MarioLANG

Javascript

Zacznijmy od tego, że język nazwał się Javascript, żeby pokraść trochę popularności Javie.

Prawdopodobnie w trakcie pisania tego tekstu powstały właśnie w nim 3 nowe frameworki, które robią to samo. Zaprojektowany z myślą o animacji liter na prostych stronach.

Język robi furorę, odkąd dla beki ktoś stwierdził, że jest tak można nieżyciowy, że warto dla żartu zacząć używać go po stronie serwera.

"Typowy" Hello world:

([]+/H/)[1&11>>1]+(+[[]+(1-~1<<1)+(~1+1e1)+(1%11)+(1|1>>1|1)+(~1+1e1)+(.1^!1)])[[([]+!![11])[11^11]+[[{}]+{}][1/1.1&1][1]]+([[]+111/!1][+!1][([{}]+{})[1e1>>1]+[[],[]+{}][1&11>>1][1|[]]+([]+[][111])[1&1]+[{},1e1,!1+{}][~~(1.1+1.1)][1^1<<1]+(11/!{}+{})[1-~1<<1]+[!!{}+[]][+(11>11)][[]+1]+(/^/[1.11]+/&/)[.1^!1]+[{},[{}]+{},1][1&11>>1][1+1e1+1]+([]+!!{})[.1^!1]+([]+{}+[])[[]+1]+[!!{}+{}][!11+!111][[]+1]]+[])[(!/~/+{})[1|1<<1]+[/=/,[]+[][1]][1&11>>1][1&1>>1]+([]+{})[~~(1.1+1.1)]+[1,!1+{}][1%11][1^1<<1]+(111/[]+/1/)[~1+1e1+~1]+[!!/-/+[]][+(11>11)][1]]((1<<1^11)+((+(1<1))==([]+/-/[(!![11]+[])[+!1]+(!!/-/+{})[1-~1]+([]+!/~/)[1-~1]+(!!/-/+{})[!111+!111]])[11%11]),-~11>>1)](~1-~1e1<<1<<1)+([]+{111:1111}+[])[11111.1%11.1*111e11|!11]+({}+/W/)[1+~1e1-(~11*1.1<<1)]+(+[[]+(1|1>>1)+(1|1>>1|1)+(11-1>>1)+(1e1>>1|1)+(1e1>>1)+(1>>11)+(11>>>1)])[[(!!{}+[])[11>>>11]+[[]+{}][.1^!1][111%11]]+([11/[]+[]][111%111][([{}]+[{}])[1e1>>1]+[[],[{}]+[{}]][1|1>>1|1][1|[]]+([][11]+[])[[]+1]+[{},1e1,![1]+/~/][1<<!1<<1][1<<1^1]+(1/!1+{})[11+1>>1]+[!!/-/+{}][+(111>111)][111%11]+([][11]+/&/)[1&1>>1]+[{},[]+{}+[],1][[]+1][11-~1+11>>1]+([]+!!/-/)[11>>11]+([]+{})[1|1>>1|1]+[[]+!!{}][1>>>1][1&11]]+[])[(!{}+[])[1^1<<1]+[/=/,[]+[][1]][1<<1>>1][!111+!111]+([]+{}+[])[1<<1^1>>1]+[1,![11]+[]][1|1>>1][1|1<<1|1]+(11/[]+/1/)[-~11>>1]+[!![111]+{}][+[]][1|1>>1]]((1e1-1)+((1&1>>1)==([]+/-/[(!!{}+{})[+(1>1)]+(!!/-/+{})[1|1<<1]+(!1+{})[1|1<<1|1]+(!!/-/+{})[11.11>>11.11]])[1&1>>1]),1-~1<<1)](~1-~1e1<<1<<1)+(/^!/+[])[1+!![11%111]]

Programistów tego języka dobrze opisuje znaleziony tekst:

In reality there's little practical need for this as hopefully people aren't going to be setting array.length to 0.5, -1, 1e21 or 'LEMONS'. But this is JavaScript authors we're talking about, so you never know...

http://stackoverflow.com/questions/1822350/what-is-the-javascript-oper...

Dla kogo:

Samobiczowanie już ci nie wystarcza i chcesz poczuć, czym jest prawdziwy ból. Wiesz, jak działa polimorfizm i jak powinny zachowywać się typy z operatorami, ale chciałbyś zapomnieć. W twoim życiu pojawiła się pustka i chciałbyś wypełnić 12 godzin dziennie nauką nowości ze świata JS.

Podsumowanie:

To już wszystko. Mam nadzieję, że coś wybierzesz i że twoje życie stanie się dzięki temu lepsze.

Może pojawić się pytanie ważne pytanie:

"Dlaczego takie języki powstają?"

Bo się da? Bo czemu nie? Dla zabicia czasu?

Powodzenia i ciesz się programowaniem!

Jeśli nie znalazłeś tego czego szukałeś to zapraszam na

https://esolangs.org/wiki/Main_Page

Gdzie opisana jest cała masa „praktycznych” języków programowania jak "brainfuck", "LOLZ" czy inne równie ciekawe.

P.S.

Js znalazł się w zestawieniu dla żartu i dla podtrzymywania nieprawdziwych stereotypów.

Sam w nim piszę czasem, więc mogę się pośmiać sam z siebie.