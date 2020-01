Pobierz prog​ram

mp3DirectCut to małe, darmowe narzędzie przeznaczone do edycji plików MP3. Program z powodzeniem można wykorzystywać do tworzenia dzwonków telefonicznych i nie tylko.

Aplikacja oferuje przydatne opcje umożliwiające szybkie wycinanie, wklejanie, usuwanie czy zmienianie głośności utworu bez konieczności dekompresji plików audio podczas edycji. Takie rozwiązanie oszczędza czas kodowania i zachowuje oryginalną jakość materiału. Dodatkowo program został wyposażony w mechanizm rejestrowania dźwięku i zapisywaniu go do formatu MP3 za pomocą jednego z wbudowanych koderów (ACM lub Lame encoder).

Obsługa programu jest bardzo prosta, a w większości przypadków ogranicza się do wskazania fragmentu utworu i wykonania żądanej czynności. Programiści zadbali również o to, by z aplikacji mp3DirectCut można było korzystać z poziomu wiersza poleceń.