mpFirma to wszechstronny, wieloplatformowy program, pomagający przy prowadzeniu firmy. Przy instalacji można wybrać potrzebne w firmie moduły, między innymi do zarządzania magazynem, zamówieniami, kontrahentami, serwisem i reklamacjami, ofertami, sprzedażą, rejestrami oprogramowania czy pojazdów, rozliczeniami i płatnościami. mpFirma może wymieniać dane i integrować się z innymi programami i usługami, jak kalendarze, platformy obsługi przesyłek kurierskich, bramki SMS oraz inne programy do prowadzenia firmy. W jednej bazie można mieć kilka kont użytkownika i prowadzić kilka firm lub kilka oddziałów, pracując w programie na Windowsie lub macOS, korzystając z lokalnej lub sieciowej bazy danych.