mpSekretariat to intuicyjna i wygodna w obsłudze aplikacja mająca za zadanie wspomagać codzienną pracę sekretariatu. Umożliwia łatwe monitorowanie korespondencji, planowanie zadań i spotkań czy zarządzanie relacjami z klientami.

Wśród oferowanych przez program funkcji znaleźć można moduł do zarządzania kontrahentami, który pozwala na sprawny dostęp do wszelakich dokumentów z nimi powiązanymi, przypisywanie kontrahentowi indywidualnego cennika, formy płatności, terminu płatności, rabatu, czy nawet kredytu kupieckiego. Z poziomu mpSekretariat możliwa staje się obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dekretacja korespondencji do pracowników oraz przechowywanie załączników i współdzielenie ich pomiędzy pracownikami.

mpSekretariat to także rozbudowany moduł CRM pozwalający na obsługę relacji z klientami i partnerami, planowanie zadań i przypomnień (w tym w formie e-mail i/lub SMS), prowadzenie kampanii, zakładanie tematów, kontrolowanie historii kontaktów oraz tworzenie dowolnie wielu kalendarzy i synchronizacja ich z kalendarzami Google i Microsoft Live. Nie zabrakło także narzędzi do przygotowywania oraz wprowadzania ofert, obsługi zamówień przychodzących i wychodzących, a także kontrolowania płatności przez klientów.

