MSI prezentuje desktopy dla graczy z Intel Core 12. generacji i definiuje nowy standard gamingowego monitora

Tym którzy sami nie składają swoich komputerów, MSI może zaoferować nową linię gotowych PC. Jedyną rzeczą, o którą klienci powinni się martwić jest to, w jakie gry chcą grać, a MSI zajmie się resztą. Linia komputerów stacjonarnych MSI w pełni realizuje koncepcję G.A.M.E., obejmującą wydajność, estetykę, łączność i doświadczenie. Użytkownik komputera może cieszyć się z prostoty plug-and-play, podczas gdy zintegrowane oprogramowanie i sprzęt MSI dokończy dzieła.

Najnowsza 12-ta generacja Intel® Gaming Series Dekstop

Nowe gamingowe desktopy MSI wyposażone są w najnowsze procesory Intel 12 Gen Alder Lake. Zaawansowana technologia procesowa Intel 7 z hybrydową architekturą łączącą P-Core(Performance) i E-Core(Efficiency) zwiększa wydajność wielowątkową nawet o 47%. Wydajność w grach również wzrosła o ponad 13% w porównaniu do poprzedniej generacji. W całej linii gamingowych desktopów z serii K zastosowano pamięć DDR5 o prędkości odczytu do 60% wyższej niż w poprzedniej generacji wyposażonej w DDR4. Zapewnia to graczom szybszy odczyt danych. Ponadto, wszystkie komputery stacjonarne MSI z serii K wyposażone są w system Windows 11. Technologia Direct Storage pomaga graczom w szybkim wczytywaniu gier, podczas gdy funkcja Auto HDR może poprawić sceny z gier SDR do jakości HDR. Tym razem MSI zaprezentowało wszystkie nowe modele z serii 12 Gen z odblokowanymi procesorami Intela, w tym MEG Aegis Ti5, MEG Trident X i MAG Codex X5. Wszystkie te modele ucieleśniają ideę G.A.M.E. Unlimited, aby wprowadzić graczy w nową erę gier.

MEG Aegis Ti5 12 – Droga do przyszłości

Nasz flagowy model MEG Aegis Ti5 12th wyposażony jest w procesor Intel Core i9-12900K oraz kartę graficzną NVIDIA RTX 3090. Jego najwyższa wydajność jest dopasowana do ekskluzywnej technologii chłodzenia Silent Storm Cooling 4 od MSI, która może w pełni dopasować się do wydajności procesora i9K i karty graficznej RTX 3090. Pierwsze na świecie pokrętło HMI Gaming Dial nie tylko pozwala graczom na szybkie przełączanie ustawień wydajności systemu, ale także umożliwia dostosowanie ulubionej animacji na ekranie LCD.

MEG Trident X 12th – Centrum Gamingu

W przypadku serii Trident o kompaktowych wymiarach, MSI przełamuje trudności związane z wydajnością chłodzenia i kontynuuje wyposażanie MEG Trident X 12th w procesory o wyższej mocy. Efektywność systemu rozpraszania ciepła została poprawiona dzięki ekskluzywnej technologii "Silent Storm" 3 oraz powiększonemu radiatorowi. Powierzchnia rozpraszania ciepła została zwiększona o 26% w porównaniu do poprzedniej generacji, pozwalając graczom doświadczyć najbardziej płynnych wrażeń w grach.

MAG Codex X5 12 – Rządź swoim imperium w minimalistycznym stylu

Seria Codex jest popularna na rynku mainstreamowym. MAG Codex X5 12th charakteryzuje się agresywnym wyglądem, dużym szklany panel boczny oraz efektami świetlnymi RGB, które gracze mogą dowolnie dostosowywać za pomocą oprogramowania. MAG Codex X5 12th jest wyposażony w procesor Intel Core i9-12900K oraz kartę graficzną NVIDIA RTX 3090. Maszyna bez problemu poradzi sobie z grami AAA, a dzięki sieci 2.5G Ethernet i WiFi 6E, gracze mogą cieszyć się rozgrywką bez opóźnień.

Kolor jest istotny

Wraz z nowym procesorem Intel 12 generacji i premierą Windows 11, MSI przewiduje, że coraz więcej użytkowników będzie przywiązywać większą wagę do kolorów i jakości obrazu, ponieważ komputery osobiste i notebooki zapewniają większą wydajność z procesorami nowej generacji. Według naszych badań rynku online, w przeszłości klienci przywiązywali wagę do czasu reakcji i częstotliwości odświeżania, ale teraz sytuacja się zmienia. Ludzie zaczynają się bardziej troszczyć o wydajność kolorów z powodu dłuższego czasu spędzonego z tymi monitorami.

QD Premium Color – nowy standard monitora dla graczy

"Największa gama kolorów, jaką do tej pory zmierzyliśmy" – recenzja MAG274QRF-QD na portalu Tom's Hardware. Seria MSI QD jest już dobrze znana i otrzymała wiele nagród, ale MSI ma zamiaru na tym poprzestawać. Firma ogłosiła najnowszą aktualizację serii QD i jest to nowy standard monitorów dla graczy. Zostały one zaprojektowane i wykonane tak, że gracze mogą cieszyć się najlepszymi kolorami w grze. Pierwsza partia monitorów wspierających QD Premium Color to MPG Artymis 273CQRX-QD i MPG Artymis 273CQR-QD oraz nowy MEG 341 Mini LED.

MSI ogłosiło również współpracę ze znanym na całym świecie producentem paneli. Tym razem, MSI zaprezentowało pierwszy na świecie 34-calowy monitor z technologią mini led dzięki rozwiązaniu AUO AmLED. Monitor ten charakteryzuje się współczynnikiem zakrzywienia 800R i jasnością do 1000 nitów, dzięki czemu spełnia wymagania HDR 1000. Oczywiście, monitor ten jest również zaliczany do QD Premium Color – najwyższego standardu kolorów wśród gamingowych monitorów, które będą oferować najlepsze wrażenia w grach.

Konsole

Poza obecnym segmentem zakrzywionych i esportowych monitorów do gier, MSI ogłosiło, że zaoferuje miłośnikom konsoli specjalną linię monitorów, ponieważ najnowsze urządzenia tego typu obsługują wysoką częstotliwość odświeżania i rozdzielczość 4K. Coraz więcej graczy poszukuje najlepszego monitora do swojej nowej konsoli. MSI udostępniło już użytkownikom tryb konsoli z małym skalowaniem, który pozwala na przechwytywanie sygnału 4K na monitor 2K. Teraz MSI oferuje bestię – dostosowaną do potrzeb graczy konsolowych. Unikalna funkcja KVM 3.0 umożliwia graczom korzystanie z kontrolera w celu uzyskania dostępu do menu ustawień OSD monitora i ustawień klawiszy Marco. Gracze konsolowi mogą łatwo przełączać sygnał wejściowy i konfigurować monitor bez dodatkowego pilota lub przerwać grę, a następnie posłużyć się fizycznymi przyciskami z tyłu monitora.

Jeśli jesteś graczem konsolowym, który poszukuje monitora 4K 144hz, MSI Optix MPG321UR-QD jest w tej chwili świetnym wyborem. Optix MPG321UR-QD oferuje szybki czas reakcji i obsługuje 144hz w rozdzielczości 4K dzięki najnowszemu standardowi HDMI2.1. Jest to również pierwszym monitor MSI z unikalnymi funkcjami KVM 3.0.

Na rok 2022 MSI planuje premierę 55-calowego monitora OLED dla osób, które preferują ekrany o większych formacie. Zachęcamy do śledzenia marki MSI by być na bieżąco z najnowszymi wieściami.