myFFmpeg to nakładka graficzna dla projektu FFmpeg, pozwalającego na wykonywanie wielu operacji na plikach multimedialnych za pośrednictwem komend wydawanych z poziomu wiersza poleceń. Nakładka ta jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie radzą sobie z wprowadzaniem często skomplikowanych komend albo nie przepadających za takim trybem pracy.

Dzięki myFFmpeg wszelkie czynności związane z operacjami na plikach wideo stają się łatwe do wykonania, a to za sprawą przyjemnego i prostego w obsłudze interfejsowi graficznemu. Za pomocą tego pakietu możemy przeprowadzać szereg czynności, takich jak konwersja plików wideo oraz audio do innych formatów, scalanie plików, czy też dopasowywanie plików multimedialnych do wymagań urządzeń przenośnych (takich jak smartfony) i serwisów internetowych (YouTube, Facebook). Oczywistością jest obsługa przez pakiet rozmaitych kodeków i kontenerów multimedialnych, wliczając w to popularne MPEG4, H264, czy też Matroska.

Z tego wszystkiego ukazuje się opis myFFmpeg jako nakładki niemalże niezbędnej dla każdego, kto chce móc korzystać z potężnych możliwości projektu FFmpeg, ale nie chce uczyć się złożonych i mało przejrzystych komend - albo po prostu nie chce marnować czasu na wpisywanie poleceń ręcznie, kiedy może skorzystać z prostego interfejsu graficznego.

