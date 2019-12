Pobierz p​rogram

myResources to aplikacja służąca do monitorowania działania rozmaitych układów zainstalowanych w komputerze.

Domyślnie narzędzie poinformuje użytkownika o stopniu wykorzystania zasobów procesora, RAM-u i dysku twardego w formie przejrzystych ikon widocznych w prawym górnym rogu ekranu (można je swobodnie przesunąć w jakiekolwiek inne miejsce na pulpicie lub na pasek zadań). Klikając na wybraną ikonę otworzymy wykres generowany w czasie rzeczywistym, dzięki któremu dowiemy się więcej na temat wspomnianych komponentów naszego peceta.

myResources zostaje automatycznie zminimalizowany do zasobnika systemowego, z którego możemy go wywołać prawym przyciskiem myszy (wystarczy również po prostu kliknąć na dowolną ikonę programu). Liczne ustawienia pozwolą nam dostosować działanie aplikacji do własnych preferencji. Zadecydujemy, czy chcemy monitorować zarówno CPU, RAM, jak i HDD, czy też jedynie wybrane układy. Zmodyfikujemy ponadto wygląd poszczególnych ikon, a także sposób ich wyświetlania.