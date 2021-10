Nagradzamy najlepszych blogerów. Wracamy z konkursem!

Upominki to oczywiście nie wszystko. Ciekawe wpisy blogowe naszych użytkowników promujemy na stronie głównej serwisu, na równi z artykułami tworzonymi przez redakcję. Najlepsze z najlepszych zaś mogą znaleźć się nawet na stronie głównej portalu WP.pl. To unikalna możliwość dotarcia ze swoją twórczością do setek tysięcy czytelników.

Jeżeli nie prowadzicie jeszcze bloga na naszej platformie, to serdecznie Was do tego zachęcamy. Konkurs jest skierowany do wszystkich, nie tylko do obecnych blogerów. W najbliższym czasie opublikujemy także artykuł wprowadzający w naszą platformę blogową. Wierzymy, że pomoże on nowych blogerom wykorzystać pełnię możliwości, jakie oferuje blog.