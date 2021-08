Najdroższy bug w historii? Przez błąd w kodzie rozpadła się rakieta

Był 4 czerwca 1996 roku. Zegary w Kourou pokazywały 7:34 rano, gdy poranną ciszę przerwał niespodziewanie głośny huk. Z kosmodromu położonego u wybrzeży Gujany Francuskiej startował właśnie owoc 10-letniej pracy: rakieta Ariane 5 . Odbywało się to w ramach bezzałogowej misji naukowej Cluster, której celem było zbadanie ziemskiej magnetosfery. Na pokładzie znajdowały się cztery satelity o nazwach Rumba, Salsa, Samba i Tango.

Ariane 5 to jednak nie tylko lata przygotowań, ale również ogromne nakłady finansowe sięgające 7 mld dolarów. Nic więc dziwnego, że Chiracowi zależało, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Stało się inaczej. Już po 30 sekundach od startu rakieta zbacza z kursu. Siedem sekund później przechyla się o 90 stopni. Inżynierowie zaczynają się obawiać, że Ariane 5 runie na tereny zabudowane. W 39 sekundzie od startu rakieta rozpada się na wysokości 3,7 km.

Katastrofa Ariane 5 oznaczała straty rzędu 370 mln dolarów i opóźniła badanie magnetosfery o 4 lata. Wydarzenie to jest powszechnie uważane za jedną z najdroższych awarii oprogramowania w historii . Dlaczego?

W celu zbadania przyczyny katastrofy przeprowadzono drobiazgowe śledztwo, które wykazało, że w oprogramowaniu napisanym w języku Ada doszło do przeciążenia w systemie nawigacyjnym SRI. Wszystko przez to, że software w Ariane 5 był częściowo skopiowany z jej poprzedniczki, Ariane 4. Rzecz w tym, że we wcześniejszej rakiecie używano 16-bitowej wersji kodu, podczas gdy jej następczyni potrzebowała - ze względu na lepsze parametry techniczne - wersji 64-bitowej.