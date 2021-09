Najlżejszy zestaw słuchawkowy od Logitech G

G435 to najbardziej ekologiczny, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier, jaki do tej pory wyprodukowaliśmy. Posiada on certyfikat CarbonNeutral®, co oznacza, że finansujemy wysokiej jakości certyfikowane jednostki redukcji emisji dwutlenku węgla, aby zmniejszyć wpływ produktu na środowisko do zera. Części plastikowe zawierają co najmniej 22 procent materiałów pochodzących z recyklingu, a papierowe opakowanie pochodzi z lasów z certyfikatem FSCTM. Wybierając ten zestaw słuchawkowy do gier, robisz to, co do Ciebie należy, aby wesprzeć odpowiedzialne zarządzanie światowymi lasami. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, odwiedź naszą witrynę internetową.