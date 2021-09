Najnowszy iOS został załatany. Teraz nie ugnie się Pegasusowi

W lipcu pisaliśmy, że iOS 14.6 jest podatny na Pegasusa. Złośliwe oprogramowanie mogło trafić do każdego iPhone'a ze wspomnianym systemem. Co istotne ofiara nie musiała nawet robić zbyt wiele, żeby jej smartfon został zainfekowany. Wystarczył SMS ze szkodliwą treścią i nie trzeba było go nawet odczytywać.