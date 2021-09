Najpotężniejszy AMD Radeon RX 6900 XT. Ciekawa opcja od XFX

Speedster ZERO WB od XFX będzie obecnie jedną z najszybszych kart Radeon na rynku. Karta została wyposażona w fabrycznie preinstalowany blok wodny z oświetleniem ARGB zaprojektowanym przez słoweńską firmę EK .

Wszystko to ma pozwolić według firmy osiągnąć taktowanie aż 3 GHz na rdzeniu, ale mówimy tutaj raczej tylko o taktowaniu chwilowym, a nie długotrwałym. Fabryczne zegary rdzenia będą wynosić 2200 MHz, a w trybie turbo będą dochodzić do maksymalnie 2525 MHz. Niestety o deklarowane 3 GHz użytkownik będzie musiał się postarać samodzielnie.

Niestety cena nie jest znana, ale pewne jest, że to będzie produkt wysoce niszowy za duże pieniądze. Jednakże jeśli ktoś natrafiłby na ten model w standardowej dzisiaj, dalece zbyt wygórowanej cenie to nie byłby to zły wybór.