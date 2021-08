Wykradli 600 milionów dolarów w kryptowalutach. Złodzieje zwrócili 4,7 mln

Poly Network to zdecentralizowana platforma finansowa (DeFi) bazująca na technologii blockchain , która ma na celu wyeliminowanie pośredników - biur maklerskich oraz giełd. Technologia blockchain pozwala na rejestr działań, na których opierają się różne kryptowaluty. Dzięki niej łatwiej dokumentować związane z nimi transakcje, śledzić zasoby czy budować zaufanie wśród użytkowników.

Do ataku na Poly Network miało dojść 10 sierpnia, o czym firma poinformowała na Twitterze. Zaznaczyła też, że według nie jest to największy atak hakerski w historii DeFi. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do funduszy na różnych łańcuchach i zaczęli wysyłać je na inne adresy kryptowalut. Badacze z firmy zajmującej się bezpieczeństwem SlowMist powiedzieli, że na trzy różne adresy przeniesiono łącznie ponad 610 milionów dolarów w kryptowalutach.