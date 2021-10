"Nalej i biegnij dalej" pod takim hasłem Usain Bolt startuje z kampanią Epsona

Bardzo się cieszę, że będę współpracował z Epson i pomagał przekazywać informacje o drukarkach

EcoTank. Nawiązuję partnerstwa tylko z tymi markami, które według mnie mogą naprawdę coś

zmienić. Urządzenia EcoTank pozwalają zapomnieć o wielu frustracjach związanych z drukowaniem,

jakie występowały przy korzystaniu z kartridżów atramentowych. Jestem zdania, że wszystko, co

może nam choć trochę ułatwić życie, jest po prostu dobre. Ale to nie wszystko! Z Epsonem łączy mnie

wiele wspólnych wartości, razem chcemy tworzyć lepszą przyszłość. Zależy nam przede wszystkim na

budowaniu zaufania dzięki produktom, które pomagają społecznościom rozwijać się w mądry,

zrównoważony sposób. Chcę inspirować innych do realizowania swoich marzeń, niezależnie od tego,

czy są duże czy małe