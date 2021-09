Narodowy Spis Powszechny. Pospiesz się, by uniknąć wysokiej kary

Narodowy Spis Powszechny organizowany jest co 10 lat. W roku 2020 ze względu na pandemię COVID-19 nie można było go przeprowadzić, dlatego odbywa się w roku 2021. Sposobów na spisanie się jest kilka. Warto już teraz wybrać jeden z nich, by uniknąć wysokich kar, które czekają na osoby, odmawiające udziału w badaniu.