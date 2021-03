NK.pl szykuje się do automatycznego usuwania nieaktywnych kont

Na stronie logowania pojawił się krótki komunikat informujący, że od 17 maja 2021 roku obowiązywać będzie zmieniony regulamin serwisu NK.pl (dawna Nasza-Klasa).

Komunikat od administracji NK.pl

Poza jakimiś nowymi płatnymi usługami (goście, goście plus, super zdjęcie itd.) administratorzy serwisu należącego do grupy Ringier Axel Springer Polska planują skupić się na, cytuję:

wprowadzeniu automatycznego usuwania nieaktywnych Kont, do których Użytkownik nie logował się powyżej 24 miesięcy

Co tłumaczą w następujący sposób:

Możesz jeszcze odzyskać Twoje Konto, mimo że nie logowałeś się do NK.pl przez ponad 2 lata – zaloguj się lub skorzystaj z narzędzia przywracania hasła?https://nk.pl/recover. Jeżeli tego nie zrobisz, po upływie 2 miesięcy od dziś Twoje Konto zostanie usunięte z Serwisu NK.pl w całości (z całą zawartością Konta, m.in.: ze skrzynką, wizytówką, zapisem aktywności w Serwisie). Zmiany Regulaminu NK.pl są uzasadnione bezpieczeństwem danych i prywatności.

Martwy portal, nieaktywni użytkownicy

Jak wiemy, dawna Nasza-Klasa jest teraz kopalnią martwych kont. Kilka lat temu administratorzy zdecydowali się na masową publikację treści profili użytkowników, w tym umożliwienie zaawansowanej ich indeksacji poprzez wyszukiwarki internetowe. Przypuszczalnie miało to na celu zwiększenie ilości odwiedzin serwisu, a nowymi użytkownikami stały się w ten sposób boty Google i Binga. Problem ten szybko wychwycili internauci (Wykop.pl)

Jak wiemy, w szczycie swojej popularności przypadającej mniej więcej na lata 2008-2011, Nasza Klasa miała mieć ok. 10 milionów użytkowników. Były to w większości konta należące do osób korzystających okazjonalnie, którzy poprzez serwis chcieli odnowić stare znajomości i szybko o nim zapominali, gdy cel został osiągnięty. Pomimo tego, NK.pl stała się dosyć dobrą bazą danych o mieszkańcach naszego kraju, która w przeciągu dekady stała się mocno nieaktualna. Pozostawione przez tych użytkowników informacje dostępne są publicznie do dnia dzisiejszego.

Jak zawsze, w przypadku każdego serwisu tego typu, wspomnieć trzeba o kontach należących do osób, które już na nie się nie zalogują. Mam na myśli ludzi, którzy mogą już nie pamiętać, że z NK.pl kiedyś korzystali. Ich martwe konta straszą. Podobnie, rzeczy tyczy się osób zmarłych, których rodziny nie mają dostępu do wszystkich usług sieciowych i kont usunąć nie mogą (chociaż można próbować pisząc do supportu).

Kim są aktywni jeszcze użytkownicy? Lepiej nie wiedzieć!

Powyższe sprawia, że portal NK.pl jest dziś martwym miejscem, którego użytkowników bardziej angażują gierki niż jakiekolwiek kontakty międzyludzkie. Jest też miejscem spamerów, którzy korzystając z faktu, iż moderacja nie istnieje, publikują na nim różne dziwne treści. Poniżej zdjęcia ogłoszeń usług seksualnych wiszące od dwóch lat na głównej grupie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Nasza Klasa uczy, bawi i dostarcza innych rozrywek

Problem ten zauważyła również redakcja serwisu Android.com.pl, która poświęciła temu specjalny tekst. Co w nim napisano:

Trafiłem na przykład na forum ogrodnicze oraz kuchenne, gdzie użytkownicy wymieniali się poradami. Niestety, nie brakuje tam kont spamujących, które co krok polecają serwisy 18+ z bardzo wymownymi opisami i grafikami. Patrząc na średnią wieku tego portalu, obawiam się niestety, że to celowe działanie skierowane do nastolatków, nastawione na szybki dostęp do pornografii. Trudno mi uwierzyć, że jakikolwiek portal społecznościowy w 2019 roku nie posiada ochrony przed takimi linkami. Zaczernione powyżej linki nie są tam nawet rozdzielane spacją, modyfikowane — nic!

Pozostaje jeszcze ustalić przyczynę tego, że po blisko dekadzie stopniowej lub nagłej (lata 2013-2014) utracie popularności zdecydowano się usunąć dane osób, którzy nie korzystają z serwisu. Portal Press.pl podaje wypowiedź pracowniczki NK.pl:

Z uwagi na konieczność utrzymywania w serwisie aktualnych danych naszych użytkowników, a także z uwagi na koszty utrzymania serwerów i przechowywania danych, automatycznie usuwamy konta, na których użytkownik nie logował się od dwóch lat – mówi Agnieszka Skrzypek-Makowska. Dodaje, że na razie nie ma decyzji dotyczących całkowitego wygaszenia serwisu.

Czy decyzja taka jest, czy jej nie ma - pokaże najbliższa przyszłość. Na koniec warto wspomnieć, że w lipcu 2020 roku NK.pl miało blisko 940 tysięcy realnych użytkowników, którzy odwiedzili ten serwis 39 milionów razy (za Wirtualnemedia.pl).

Korzystałem z: