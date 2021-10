New World Amazona znowu groźne. Karty graficzne ulegają uszkodzeniu

W oficjalnym oświadczeniu przesłanym do redakcji hardwareluxx.de Amazon zrzuca winę na producentów układów graficznych wskazując na rewelacje EVGA oraz w razie problemów zaleca kontrakt z producentami kart graficznych.

Powodem umierania niektórych kart graficznych podczas gry w New World może być jakaś sekwencja kodu pozwalająca pobrać kartom z serii RTX 30XX więcej mocy niż powinny. Na potwierdzenie tej teorii niech posłuży analiza dokonana przez twórcę kanału YouTube Actually Hardcore Overclocking w którego ręce trafiła karta graficzna GeForce RTX 3090 Vision od Gigabyte. W jej przypadku doszło do uszkodzenia jednej z faz zasilania.