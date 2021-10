NFT biją rekordy popularności. Korporacje już wietrzą w tym interes

Tymczasem w całym 2020 roku suma wszystkich transakcji wyniosła raptem ok. 100 mln dolarów. To doskonale obrazuje rosnącą popularność NFT, którymi w coraz większym stopniu interesują się duże korporacje. I to nie z byle powodu.

Jak wyjaśnia ekspert, wspomniane tokeny mogą reprezentować nie tylko nieruchomości, ale również np. torebkę, czy miejsce w łaziku, który będzie eksplorował kosmos. "Można to porównać do fizycznego certyfikatu autentyczności, ale w odróżnieniu od zwykłych plików NFT nie są możliwe do skopiowania. Można je przenosić tylko pomiędzy portfelami użytkowników, co daje możliwość stworzenia unikalnego pliku w sieci blockchain" – dodaje Jaśkiewicz.