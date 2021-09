Niby zwykły kabel Lightning. Niezbędnik szpiega XXI wieku

Jak donosi Vice badacz bezpieczeństwa skrywający się pod nickiem MG. MG zaprezentował swoją najnowszą rewizję hakerskich kabli Lightning O.MG pierwszy raz zaprezentowanych w 2019 roku. Te dostępne są do kupienia w sklepie HAK5 w cenie wynoszącej 139,99 USD za bazowy model lub 179,99 USD za wersję z keyloggerem.

Co ciekawe sam złośliwy chip zajmuje blisko połowę plastikowej osłony, a łączność z hakerem następuje poprzez generowany przez kabel hotspot Wi-Fi. Stamtąd za pomocą prostego interfejsu, już można nagrywać sekwencje wpisywane na klawiaturze. Dotyczy to wersji z keyloggerem, która potrafi zapisać do 650 000 znaków.