Nie działają ci stare taśmy z Atari? Znamy prosty sposób, jak je naprawić

Zapis magnetyczny w kontekście komputerów sięga roku 1963, gdy Philips jako pierwszy opracował kasetę magnetofonową . Na tym nośniku można było zapisywać nie tylko muzykę, ale i inne dane, co wykorzystano w Atari 2600 , lecz nie do końca. Kasety pozwalały jedynie na słuchanie muzyki.

Obecnie trend na ożywianie retro konsol i komputerów rośnie. Problem pojawia się, gdy dochodzi do prób wskrzeszenie oryginalnych taśm. W czasach, gdy były one produkowane, wykorzystywano powłoki, które mocno chłonęły wodę. Gdy warstwy nasiąkły wilgocią, ich odtworzenie bywało niemożliwe – stawały się klejące i niewiele potrzeba było do nieszczęścia, a przecież nikt z nas nie chce, by odtwarzacz wypluł nam tzw. spaghetti z taśmy.