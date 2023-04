Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych przywołuje przykład, w którym firmie zajmującej się infrastrukturą gazową i naftową Microsoft odmówił współpracy. Nieuczciwi pracownicy należący do rosyjskiego oddziału mieli nadać spółce "pseudonim", by ponad ograniczeniami zrealizować zamówienie dla niej. OFAC twierdzi, że jest to dowód na "nieustanne wysiłki podmiotów Federacji Rosyjskiej, aby uniknąć amerykańskich sankcji". Działania mające na celu obejście sankcji mają miejsce nie tylko w dziedzinie oprogramowania, ale też na przykład holenderskich mikrochipów.