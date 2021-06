John McAfee nie żyje. Legendarny twórca antywirusa popełnił samobójstwo

Jak donosi hiszpańska gazeta "El Pais" , John McAfee – twórca pierwszego oprogramowania antywirusowego – 23 czerwca 2021 roku popełnił samobójstwo w więziennej celi. Nastąpiło to krótko po upublicznieniu informacji, że przebywającego w barcelońskim więzieniu miliardera czeka ekstradycja do Stanów Zjednoczonych. Ciążyły na nim liczne oskarżenia związane z oszustwami i praniem brudnych pieniędzy, zagrożone wyrokiem nawet 100 lat więzienia.

Znalazł pracę w NASA, później w Xeroksie, a w latach 80. trafił do koncernu zbrojeniowego Lockheed, gdzie na podstawie kodu Pakistani Brain w 1987 roku opracował wojskowego wirusa.

Niedługo potem założył własną firmę, mającą produkować oprogramowanie antywirusowe. W ramach nietypowego marketingu przyłożył się do wzbudzenia ogólnoświatowej paniki przed wirusem Michaelangelo, po czym - w atmosferze skandalu i bogatszy o 100 mln dolarów - został zwolniony z firmy, której był twórcą.

Nie tracił czasu na nudę - pisał książki, kupował nieruchomości, praktykował magię i założył amatorską grupę akrobacji lotniczej, co nie przeszkadzało mu eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi.

W 2008 roku postanowił opuścić Stany Zjednoczone i zaszył się w Belize, gdzie jego życie porównywano niekiedy do realiów z "Jądra ciemności".

Potrzebował go, bo uruchomił też laboratorium, którego oficjalnym zadaniem były badania nad naturalnymi lekami. Mniej oficjalnym - eksperymenty z różnymi medykamentami i badania nad libido.

Ostatnia dekada to czas powracających kontrowersji i problemów z prawem, przerywanych - jak w 2019 roku - deklaracjami o chęci kandydowania na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i oświadczeniami o zamiarach zostania premierem Wielkiej Brytanii.

Oszustwa, malwersacje, deportacje i ucieczki zaprowadziły go w końcu do Hiszpanii, gdzie w 2020 roku został aresztowany. W więzieniu w Barcelonie John McAfee oczekiwał na deportację do Stanów Zjednoczonych, gdzie stawiano mu zarzuty, zagrożone karą wieloletniego więzienia.