Nietypowa aukcja internetowa. Zużyta chusteczka za milion dolarów

Odejściu Lionela Messiego z FC Barcelony do Paris Saint Germain (PSG) towarzyszyło wiele emocji. Podczas konferencji pożegnalnej legendarny piłkarz uronił łzy ze wzruszenia. Spędziłem tu niemal całe życie, to było wspaniałe 21 lat. Wrócę tu, ponieważ tu jest mój dom i obiecałem to moim dzieciom. Dałem temu klubowi wszystko i zostawiam go szczęśliwy z powodu tego, że mogłem tu być – powiedział Messi na Camp Nou, cytowany przez Onet.