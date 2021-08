Nietypowa metoda hakerów na ukrycie ataku. Używali alfabetu Morse'a

Zgodnie z informacjami The Hacker News , oszuści mieli zmieniać swoje mechanizmy działania średnio co 37 dni. Dzięki ciągłemu zmienianiu swoich metod i mechanizmów szyfrowania byli w stanie prowadzić jedną kampanię tak długo i pozostawać nieuchwytnymi dla organów ścigania.

Microsoft zdradził, że ataki phishingowe przeprowadzane w ramach tej kampanii przybierają formę wiadomości z plikami XLS przypominającymi faktury. Celem hakerów jest pozyskanie nazw użytkowników i haseł. Te zaś są następnie wykorzystywane do późniejszych prób infiltracji.

The Hacker News informuje, że nadal nie zidentyfikowano hakerów stojących za operacją. Wiadomo za to, że atakujący przeszli od używania zwykłego kodu HTML do stosowania wielu technik kodowania. Oszuści korzystali nawet ze starych i nietypowych metod szyfrowania, takich jak alfabet Morse'a, aby ukryć prawdziwe przeznaczenie tworzonych przez nich załączników.