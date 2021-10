Nowe MacBooki mają problem z notchem. Jest na to sposób

Aby umożliwić użytkownikom wygodne korzystanie z aplikacji, które nie są dostosowane do obecnych ekranów MacBooków, Apple przygotowało opcję skalowania całego ekranu. W ten sposób rozwlekłe menu wybranych programów pojawią się poniżej kłopotliwego notcha. Problematyczne wycięcie na aparat w najnowszych laptopach miało umożliwić stworzenie większego ekranu, od krawędzi do krawędzi, bez efektu czarnej ramki dookoła.

Zgodnie z instrukcją Apple , aby naprawić problem zasłoniętego menu, musimy uruchomić funkcję skalowania, aby zmieścić się poniżej kamery. W tym celu zaznaczamy wybraną aplikację, która sprawia nam tego rodzaju problem. W menu pliku znajdziemy opcję pozwalającą na uzyskanie więcej informacji na jej temat. Po przejściu do niej, znajdziemy możliwość zaznaczenia okienka z funkcją skalowania.

Co ciekawe, Apple zwraca uwagę, że jeżeli dana aplikacja została już zaktualizowana pod kątem notcha, opcja skalowania ekranu nie jest już wyświetlana w opcjach danego programu. Firma zachęca wszystkich deweloperów do poprawienia swoich aplikacji, a użytkowników - do kontaktu z twórcami oprogramowania w celu poznania daty stosownej aktualizacji.