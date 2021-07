Notebook Realme Book: znamy cenę i specyfikację

Notebooki Realme Book mają być, w zależności od wersji, wyposażone w procesory Intel Core i3 lub i5 11-ej generacji. Póki co brak informacji o wariantach pamięci operacyjnej i pamięci masowej. Waga komputera, określona w przeciekach na ok. 1,4 kg, odpowiada dość dokładnie wadze bardzo podobnych konstrukcyjnie i pod względem specyfikacji komputerów Huawei Matebook 14, można więc przez analogię założyć, że w środku zmieści się bateria o zbliżonej pojemności, a więc ok. 56 Wh.

Ile będzie kosztował notebook Realme Book? Według dostępnych informacji, podstawowy wariant ma kosztować w Indiach około 40 000 rupii, co po przeliczeniu na bliższe nam waluty dałoby ok. 540 dolarów lub ok. 450 euro, a więc w przybliżeniu 2100 zł. Warto jednak pamiętać, że europejskie ceny często nie są dokładnymi odpowiednikami cen z subkontynentu indyjskiego, czy to ze względu na politykę cenową firm, czy różne obciążenia podatkowe, czy wreszcie różnice w wariantach sprzętu przygotowanego specjalnie na dany rynek.